Ministerio de Energía y Minas aprueba una nueva adenda para la PET-3

Plan busca la modernización del sistema de transmisión eléctrica.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó una cuarta adenda a las bases de licitación del Plan de Expansión de Transporte (PET-3) con la cual modifica numerales referentes a la experiencia técnica, capacidad económica y las especificaciones de verificación.

La información se oficializó mediante la publicación de del documento MEM-RESOL-867-2025 en el Diario de Centro América en el cual precisa que la Unidad de Asesoría Jurídica mediante un dictamen elaborado el 9 de septiembre último estableció que era procedente la aprobación de la Adenda No. 4 de las bases de licitación PET-3-2025.

El MEM informó que la decisión se tomó para responder a los planteamientos de los agentes de la gremial de transportistas de electricidad y en su página oficial publicó el documento con las adendas.

La adenda modifica el cronograma en lo relativo a la fecha límite para la emisión de adendas en las bases de licitación que anteriormente estaba prevista para este miércoles, pero ahora se podrá hacer hasta el 24 de septiembre próximo.

También cambió un apéndice que habla sobre la experiencia técnica y capacidad económica cuando los lotes ofrecidos incluyan instalaciones de 230 kilovoltios (kV), ya que ahora deberán presentar certificación emitida por el Administrador del Mercado Mayorista.

Asimismo, varía una parte de las especificaciones de verificación en lo relativo a "la experiencia que ha sido adquirida mediante contratos realizados en consorcios o unión temporal" por lo cual deberá acreditar la participación directa del oferente en el aspecto de la experiencia.

Qué es la PET-3

El tercer Plan de Expansión de Transporte que se llevará a cabo este año representa la adjudicación para que se desarrollen más de 440 kilómetros de líneas eléctricas y 14 subestaciones en cuatro lotes regionales con plazos de ejecución de cinco años.

Según el MEM "este proceso será decisivo para modernizar la red eléctrica", pues lo que busca es aliviar las sobrecargas actuales, respaldar las obras de electrificación rural y preparar al sistema para la futura demanda energética.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, resaltó el papel de la transmisión como columna vertebral de la industria eléctrica, mencionando que, sin nuevas líneas y subestaciones, la energía que se genere no podrá llegar a los usuarios.

Explicó que aspectos como permisos, servidumbres y coordinación con municipalidades serán clave para el cumplimiento de plazos en este programa de obras de infraestructura de transporte y transformación de energía eléctrica.