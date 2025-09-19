Energía solar alimentará subestaciones del Anillo Pacífico Sur

-

Proyecto también evita la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Cuatro sistemas fotovoltaicos mantendrán funcionales los servicios auxiliares de iluminación, aires acondicionados, sistema de control y equipos de respaldo de las subestaciones eléctricas del Anillo Pacífico Sur.

El proyecto actualmente se encuentra en su fase de construcción y son gestionadas por la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica Sociedad Anónima (Trecsa).

Las subestaciones electricas tendrán un flujo de energía garantizado con el proyecto de energíá solar. (Foto: Trecsa / Soy502)

El Anillo Pacífico Sur se ubica en Escuintla y es un proyecto que transporta la energía generada por los ingenios azucareros de Guatemala, los cuales inyectan más de 400 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado que representa el 23.70 % de la demanda máxima del país.

Trecsa informó que el proyecto operará bajo un modelo de autoproducción de energía solar, el cual permitirá abastecer de forma eficiente los consumos internos, optimizar la facturación y reducir la huella de carbono mediante el uso de energía limpia y renovable.

"Este sistema proporciona independencia energética y asegura la operación continua de servicios esenciales, incluso durante emergencias. Además, refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica", señaló Carlos Cojulún, especialista de Soporte Regulatorio de Trecsa.

Según se informó el proyecto contempla la instalación de 446 paneles solares y trece inversores para tener una potencia total de 296 kilovatios (kWp), lo que permitirá una reducción de hasta un 98 % del consumo de energía proveniente de la red nacional y se evitará la emisión anual de 121 toneladas de dióxido de carbono CO₂ a la atmósfera.

Trecsa señaló que el proyecto es innovador "porque utiliza tecnología solar distribuida para garantizar el funcionamiento autónomo de subestaciones eléctricas, algo poco común en este tipo de infraestructura en Guatemala".

Se espera que la primera subestación entre en funcionamiento en septiembre y genere 13,492 kilovatios hora y evite la emisión mensual de 3.3 toneladas de CO₂, asimismo, se tiene contemplado que las demás plantas estén funcionando al finalizar el año.