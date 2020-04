Enfermera lleva cartas de familiares a pacientes con Coronavirus

Se llama Margarita Hernández y media hora antes de iniciar su turno recolecta las cartas para pacientes de Covid-19 que se encuentran incomunicados desde que fueron internados en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, México.

Hernández es enfermera en dicho hospital desde hace doce años, recorre los alrededores en búsqueda de familiares que desean comunicarse con los suyos. Algunos ya la reconocen y la esperan impacientes, pues por ahora, ella funge como el único vínculo con su ser querido.

Hernández, de 38 años, es testigo de cómo una carta puede cambiar el semblante de una persona enferma. Incluso la emoción de esperar una respuesta es suficiente para levantarles el ánimo.

“Es algo que hago porque viene encaminado a lo que es mi profesión. La enfermería no solo brinda el cuidado, sino que también acompaña”, menciona. “Tú te vas dando cuenta de las necesidades que tiene tu paciente”.

Ella misma lee las cartas para los pacientes que no están en condición de hacerlo. Algunas de esas letras, la han conmovido hasta las lágrimas.

Poco a poco comienza a identificar bien a los familiares de sus pacientes en el primer piso del hospital.

“(Yo les digo) Escríbanles cosas positivas, no me los preocupen, no les digan que deben la luz, que deben el agua, que va a venir fulanita. Eso no necesita el paciente, el paciente lo que necesita saber es que su familia afuera está segura y que lo están esperando”.

Los pacientes de Coronavirus no pueden recibir visitas y únicamente se permite el ingreso al hospital a uno de sus familiares para recibir información por parte del médico tratante.

“Todo el personal de verdad ahorita no estamos trabajando al cien, estamos trabajando al mil”, subrayó. “Desde el guardia que pone en riesgo su vida, el de intendencia, las trabajadoras sociales, todos somos parte de un equipo”.

Con información de Excelsior