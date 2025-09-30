Enfocados en Surinam: La Bicolor inicia semana clave de entrenamientos

-

A pocos días de volver a ruedo en las eliminatorias mundialistas, la Selección de Guatemala arrancó una nueva semana de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento, donde el enfoque es la doble jornada que se viene en octubre ante Surinam y El Salvador.

Con 18 futbolistas, Luis Fernando Tena aumentó las cargas de trabajo de los seleccionados para ir pensando en ese once que presentará el próximo 10 de octubre, cuando visite a Surinam. Será un partido clave ante el actual líder del grupo, que llamó a varios legionarios para seguir en la racha ganadora.

La Bicolor seguirá entrenando el resto de la semana a doble turno en cancha sintética, ya que el estadio de Surinam es de gramilla artificial y por eso se quiere cubrir todos los detalles para que los futbolistas se sientan cómodos en este tipo de cancha.

Viaje planificado

Según se ha podido conocer, la planificación de la Fedefut es llevar a la Sele en un vuelo Chárter (viaje privado y directo) rumbo a Paramaribo, la capital de Surinam. Esto ayudaría a que los jugadores no lleguen tan cansados, aunque se estiman unas 8 horas de viaje.

También se espera que el fin de semana próximo se unan los legionarios guatemaltecos que serán convocados por el profe Tena. Entre ellos estarían Aarón Herrera, Nicholas Hagen, Nathaniel Méndez-Laing y Olger Escobar.