El Trébol vibrará con la Bicolor en su sueño mundialista

Está dicho. El estadio El Trébol, al que recién se le instaló iluminación artificial, será la casa de la Selección de Guatemala para los dos partidos del cierre de su participación en las eliminatorias mundialistas.
LEE TAMBIÉN: Real Madrid vence al Levante con doblete de Mbappé y estreno goleador de Mastantuono
La Bicolor recibirá ahí a Panamá, el 13 de noviembre, y después a Surinam, el 18 del mismo mes, en dos juegos en los que se espera sean determinantes para buscar el boleto al Mundial United 2026.
Después de tener como sede el Cementos Progreso, con gramilla sintética, en la zona 6, y tras el buen desempeño en el césped natural en Panamá, cuerpo técnico y jugadores vieron con buenos ojos el traslado.
"El Estadio El Trébol abre sus puertas para recibir al equipo de todos, al equipo que hace vibrar a más de 18 millones de guatemaltecos", informó el club Municipal, que tiene como casa el escenario.
"¡Bienvenida, Selección Nacional! Nuestra casa es también su casa. Aquí se escuchará el aliento de un pueblo entero que cree en el sueño mundialista y que vibrará con cada paso de la Bicolor", añadieron.
La instalación deportiva, con capacidad para unos 10 mil aficionados, ya albergó partidos de eliminatorias mundialistas, rumbo a Catar 2022, entre Curazao e Islas Vírgenes Británicas, pero será la primera vez que albergue un duelo de la Bicolor.