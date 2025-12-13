URGENTE: Al menos 4 muertos por conflicto de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

-

Un nuevo conflicto se registró la tarde de este sábado 13 de diciembre entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, preliminarmente se habla de cuatro fallecidos.

El conflicto entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se reactivó este sábado 13 de diciembre.

Según el reporte preliminar de las autoridades, un grupo de personas de Santa Catarina Ixtahuacán llegó a Nahualá y disparó contra pobladores.

Hasta el momento se habla entre cuatro y siete fallecidos, mientras que al menos seis personas más siguen desaparecidas y una decena más están heridas.

Reportan al menos 4 fallecidos en Nahualá. Acusan a personas de Santa Catarina Ixtahuacán de atacarlos.



Se reactiva el conflicto.



Video: Nuestro Diario pic.twitter.com/fWGOEbl4DA — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 13, 2025

Fuerzas de seguridad ya intervinieron, pero el conflicto se mantiene.

A raíz del conflicto, la Policía Nacional Civil (PNC) intervino para recuperar los cuerpos de las víctimas de Nahualá.

La acción de los agentes de la PNC fue agradecida por los familiares de loas víctimas, quienes manifestaron su gratitud en un video.

Pobladores de Nahualá agradecen a la Policía por recuperar los cuerpos de al menos cinco víctimas. pic.twitter.com/3IQBzV4FsV — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 13, 2025

Alcalde se pronuncia

​El alcalde municipal de Nahualá Manuel Tzoc Carrillo lamentantó y repudió los hechos ocurridos hoy en su municipio.

El jefe edil aseguró que "sicarios" de Santa Catarina Ixtahuacán emboscaron a trabajadores de Nahualá.

Además, hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo para que ordene al Ejército que tome acciones.

El funcionario pidió que los pobladores de Nahualá retenidos, sean regresados con vida por parte de personas de Santa Catarina Ixtahuacán.

Alcalde de Nahualá, Manuel Tzoc, confirma que pobladores de su municipio fueron emboscados y atacados por "sicarios" de Santa Catarina Ixtahuacán. pic.twitter.com/xfn4KCihVV — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 13, 2025

Ruta bloqueada

La Ruta Interamericana se encuentra bloqueada por pobladores de Nahualá que manifiestan su inconformidad por los hechos violentos.

"Los mismos pobladores cerraron el paso del kilómetro 140 al kilómetro 170 aproximadamente", informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Los pobladores piden el retiro del Ejército del área, mientras que, preliminarmente, se habla de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retenidos.