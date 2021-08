Despedida de Messi: la bronca de Mateo en plena conferencia de su padre

Acompañado de su familia y compañeros del FC Barcelona, Lionel Messi compareció en conferencia de prensa sobre su salida del equipo, y entre las imágenes que han circulado en redes, destacan las de sus hijos.

EN CONTEXTO: Lo que no viste del adiós de Messi del Barcelona

Las expresiones de su segundo hijo, Mateo Messi, llaman mucho la atención, ya que muchos dicen que se encuentra enojado tras la salida de su papá del Barcelona.

En la conferencia de prensa, Messi estuvo acompañado de su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Mientras Ciro ve distraído los aplausos hacia su padre. Thiago parece incómodo con la situación, pero Mateo está visiblemente molesto.

(Foto: FC Barcelona)

(Foto: FC Barcelona)

El medio argentino TyC Sports publicó en sus redes sociales las fotografías con un pie de foto que dice: "Hola, sí, ¿quién echó a mi papá", acompañado del hashtag #SeCalentóMateo.

Despedida de Messi

Acompañado de su familia, compañeros del FB Barcelona, Lionel Messi compareció en conferencia de prensa. Sin embargo, al ingresar rompió en llanto, no pudo acercarse al micrófono en una primera instancia.

Su esposa, Antonella Rocuzzo le dio un pañuelo para que se secara las lágrimas. Dio la espalda un momento, tomó aire y comenzó la conferencia de prensa en la que habló de su pasado y que vive el momento más difícil de su carrera.

"Buen día, no sé si voy a poder hablar. En estos últimos día he estado pensando lo que iba a decir, lo que podía decir. La verdad es que no puedo pensar en nada. Es esto muy difícil para mi, tanto año, de hacer toda mi vida acá. El año pasado estaba convencido, pero este año me había convencido de que seguiría aquí con mi familia", inició.

¿Va al PSG?

Sobre los rumores de si su futuro se definirá en el París Saint-Germain (PSG), el argentino dijo que aún no hay nada definido y que ha recibido muchas llamadas de muchos clubs.

EN CONTEXTO: Este sería el salario de Messi si firma con el PSG

"El PSG es una posibilidad, a esta hora no hay nada arreglado con nadie. He tenido muchas llamadas de muchos clubs. Todavía no tengo nada cerrado, pero estamos hablando de muchas cosas", dijo Messi.

Finalmente, Messi señaló que está muy triste porque no quería marcharse. "El año pasado sí quería irme, pero este año ya no, y no se puede", sentenció.