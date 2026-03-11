¡Goleada Real! Triplete de Valverde fulmina al City y el Madrid toca los cuartos

-

El Real Madrid dio este miércoles un golpe de autoridad en la ida de los octavos de final de la Champions League al imponerse con contundencia 3-0 al Manchester City en el Santiago Bernabéu, un resultado que deja al conjunto merengue con un pie en los cuartos de final del torneo.

OTRAS NOTICIAS: Irán no participará en el Mundial 2026

El equipo blanco, máximo ganador de la competición con 15 títulos, demostró una vez más su jerarquía en el certamen continental. Aunque el conjunto inglés tuvo mayor posesión del balón con un 56%, el Madrid fue mucho más efectivo frente al arco y encontró en su capitán, Federico Valverde, a la gran figura de la noche.

El mediocampista uruguayo firmó una actuación memorable al marcar los tres goles del encuentro. El primero llegó al minuto 20, tras un largo pase del guardameta Thibaut Courtois que sorprendió a la defensa rival; Valverde aprovechó una mala salida de Gianluigi Donnarumma para definir a portería vacía y abrir el marcador.

Apenas siete minutos después, al 27, el capitán merengue volvió a aparecer. Esta vez recibió un pase filtrado de Vinicius Júnior y con un disparo cruzado de zurda venció nuevamente al arquero italiano para ampliar la ventaja.

FP: @RealMadrid 3-0 @ManCityES

⚽ 20' @FedeeValverde

⚽ 27' @FedeeValverde

⚽ 42' @FedeeValverde pic.twitter.com/FSWzgN5NY9 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2026

Antes del descanso, al minuto 42, Valverde completó su noche perfecta. El uruguayo protagonizó una brillante acción individual dentro del área del City, incluyendo un sombrerito sobre un defensor, y finalizó la jugada con un potente remate que significó el 3-0 y su triplete personal.

En el complemento, el City intentó reaccionar, pero ni los ajustes tácticos ni los ingresos de jugadores como Rayan Cherki y Tijjani Reijnders fueron suficientes para encontrar el descuento ante un Madrid sólido en defensa.

Con esta ventaja, el conjunto dirigido desde el banquillo blanco viajará con tranquilidad a Inglaterra. El partido de vuelta se disputará el próximo 17 de marzo en el Etihad Stadium, donde el Manchester City estará obligado a buscar una remontada histórica para mantener vivo su sueño en la Champions.