¿Podrá José Toledo repetir la hazaña? Inicia el Hacienda Nueva Open 2026

Uno de los torneos más importantes del golf guatemalteco, el Hacienda Nueva Open 2026, está listo para iniciarse. La competición se celebrará en el club de ese nombre, ubicado en San José Pinula, y contará con la participación de varios de los mejores jugadores del país. El certamen comenzará este jueves 12, y finalizará el domingo 15 de marzo, próximo.
El torneo contará con la presencia del vigente bicampeón, el jugador profesional, José Toledo, quien arribó al país procedente de Estados Unidos, para tratar de conquistar la triple corona, en la edición número 13 del certamen.
Las categorías que entrará en juego son: Profesionales, Campeonato, A, B, C, Damas Campeonato, Damas General, Senior Súper Senior, y Competencia Unificada de Golf. La división Profesionales se jugará durante cuatro días; mientras que, las restantes se disputarán a tres jornadas, en un field de par 72.
Hacienda Nueva Country Club, es en un campo construido en el siglo XVI, y donde antiguamente se situó un Convento Jesuita. El torneo reunirá a más de 130 jugadores, de los diferentes clubes del país, que lucharán por la conquista de la copa.
El año pasado, Toledo, realizó rondas de 67, 71 y 69, para finalizar con un score de 207 (-9 bajo el par); mientras que, otros de los jugadores destacados fue José Mejía de León, quien se llevó la victoria tras imponerse en un hoyo de desempate a Sebastián Barnoya. Ambos habían totalizado 216 golpes, esto en la división Campeonato.