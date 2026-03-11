El torneo de polo más importante de Guatemala arranca con refuerzos internacionales

-

Las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán, será el escenario perfecto, para que, a partir de este jueves 12 de marzo, se celebre el campeonato de polo sobre césped más importante de Guatemala: Alto Hándicap, al cual acudirán los mejores polistas nacionales, pero destaca la participación de seis jugadores argentinos, que pertenecen a equipos élite de su país.

El formato del certamen permite que los equipos se refuercen con jugadores extranjeros, y siendo Argentina, el país número uno en el mundo en la práctica de este deporte, los conjuntos guatemaltecos contactan a jugadores de alto nivel de ese país, para vestir los colores de sus representativos. Ellos arribaron hace algunos días a Guatemala, jugarán el certamen, y luego continuarán su gira por varios países del mundo, disputando torneos de alto nivel.

Los jugadores argentinos, Mateo Lalor, Simón Prado y Félix Esain, reforzarán algunos de los equipos en el Campeonato Alto Hándicap 2026. (Foto: Norvin Mendoza/ASOPOLO)

Para este año, los jugadores argentinos, quienes participarán en el Alto Handicap son: Félix Esain (7 hándicap y 24 años de edad), Simón Prado (7 hándicap y 27 años), Alfredo Cappella (8 hándicap y 32 años), Iván Maldonado (5 hándicap y 34 años), Felipe Corroto (4 de hándicap y 34 años), quienes se unen a Mateo Lalor (4 Hándicap y 27 años), quien vive en Guatemala, ya que es el profesional de la Asociación Nacional de Polo.

Los equipos que entrarán en competencia, en un formato de todos contra todos, son, Caobanal (Iván Maldonado, Felipe Corroto, Sebastián Aycinena, y José Daniel Rocasermaño), La Patrona (Alfredo Capella, Fernando Beltranena, José Ignacio Beltranena, y Guillermo Montano), Aseguradora General (Félix Esain, Mateo Lalor, Nicholas Neutze, y Juan Marco Montano / Luis Fernando Luna), La Misión (Simón Prado, José Miguel Aguilar, Antonio Aycinena, y Gabriel Neutze).

En la jornada inaugural, la cual se realizará el jueves, se enfrentarán, La Misión contra Aseguradora General (14.30 horas), y Caobanal contra La Patrona (16 horas). El resto de partidos, que se disputarán, sábado y domingo, se definirán dependiendo los resultados de los primeros encuentros.