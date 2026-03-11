Banguat señala que evaluación de Moody’s acerca al país al grado de inversión

-

Las conclusiones de la misión que visitó el país podrían estar listas en las próximas semanas.

La reciente visita de una misión de la calificadora internacional Moody's a Guatemala dejó señales positivas sobre la estabilidad del sistema financiero del país, aunque el acceso al grado de inversión aún requerirá más tiempo.

La información fue confirmada por Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, quien explicó que a visita de la misión de la calificadora concluyó este martes 10 de marzo.

El funcionario precisó que los resultados formales de la evaluación podrían conocerse en un plazo aproximado de dos semanas, pero, adelantó que una de las posibilidades más cercanas es que el país logre una mejora en su perspectiva de riesgo.

"Tenemos la posibilidad de que nos suban la perspectiva, una perspectiva favorable para acercarnos aún más a ese grado de inversión", afirmó González Ricci.

El presidente del banco de Guatemala Álvaro González Ricci. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Durante la visita, Moody's sostuvo reuniones con autoridades del sector financiero, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Banco de Guatemala, representantes del sector empresarial y del sistema bancario, con el objetivo de evaluar el desempeño macroeconómico y la estabilidad institucional del país.

Solidez financiera

Uno de los elementos que destacó Gonzaléz Ricci fue la fortaleza del sistema bancario guatemalteco, la cual fue expuesta ante la misión a través del Informe de Estabilidad Financiera elaborado por el Banguat en coordinación con la Superintendencia de Bancos.

Según explicó, los indicadores muestran que el país mantiene una banca "líquida, sólida y solvente", con capacidad suficiente para enfrentar eventuales crisis financieras y proteger los depósitos de los usuarios.

"Tenemos una banca de primer nivel, con capital propio que cubre a los depositantes y con una morosidad baja", indicó el funcionario.

Asimismo, destacó que la cartera crediticia del sistema registró un crecimiento cercano al 7.6% durante el último año, lo que calificó como una expansión saludable del crédito y destacó que el sistema financiero también muestra avances en inclusión financiera.

De acuerdo con datos presentados durante las reuniones, alrededor del 65% de los adultos en Guatemala posee al menos una cuenta bancaria en instituciones reguladas.

Si se suman las cuentas en cooperativas y plataformas fintech, el nivel de inclusión podría ubicarse entre el 70% y el 75% de la población adulta, un indicador que, según el funcionario, se encuentra en niveles competitivos dentro de la región.

Reformas legales

Otro de los temas abordados durante la visita fue el avance de reformas legales consideradas clave para mejorar la percepción de riesgo país.

Guatemala ha hecho esfuerzos para mejorar su sistema financiero. (Foto: Archivo / Soy502)

González Ricci señaló que Moody's ha valorado positivamente el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía del Congreso a la iniciativa de Ley Antilavado, una normativa considerada indispensable por las agencias calificadoras.

"Las calificadoras de riesgo país la ven como indispensable", explicó el presidente del banco central, quien expresó su expectativa de que la normativa pueda ser aprobada en el pleno del Congreso, incluso mediante el mecanismo de urgencia nacional.

Además, resaltó que las agencias internacionales han tomado en cuenta otras reformas aprobadas recientemente en el país, entre ellas la ley de insolvencias, la ley de competencia y la normativa sobre alianzas público privadas.

Principal reto: infraestructura

Pese al panorama positivo, las agencias calificadoras también han identificado áreas que requieren avances para fortalecer la competitividad del país.

Según González Ricci, uno de los principales énfasis de la misión fue la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura pública, especialmente en carreteras, caminos rurales, puertos y aeropuertos.

El funcionario indicó que este tipo de inversión constituye un factor clave para impulsar la formación de capital, atraer inversión extranjera directa y generar empleo.

"Ese va a ser el detonante para poder atraer mayor inversión extranjera directa, generar más empleo y evitar la migración", explicó.

A su juicio, aunque esta brecha es histórica en Guatemala, el país cuenta actualmente con los recursos y la claridad sobre los sectores en los que se debe invertir para cerrar ese rezago.

El presidente del banco de Guatemala señala que otras calificadoras visitarán el país. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Además de Moody's, el país recibirá en los próximos meses la visita de otras agencias calificadoras internacionales.

González Ricci indicó que la calificadora Fitch Ratings tiene previsto realizar su revisión, y posteriormente Standard & Poor's también llevaría a cabo su evaluación.

"No es un esfuerzo de dos meses, es un esfuerzo que se valora a lo largo del tiempo. Las calificadoras están viendo cómo Guatemala ha venido creciendo y mejorando su percepción en varios factores que finalmente nos llevarán a ese grado de inversión", concluyó el funcionario.