Desde bocinazos hasta puñetazos: enfrentamientos en el tránsito van en aumento

De tres a cuatro enfrentamientos entre conductores se registran semanalmente en la capital debido a inconvenientes en el tránsito, según registros de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Dicha institución enumera una larga lista de causas que van desde bocinazos, fuertes discusiones, golpes a puñetazos y patadas.

"En otras ocasiones se enfrentan con machete, arma de fuego u objetos. Estas agresiones son más graves y le compete intervenir a la Policía Nacional Civil", informó Amílcar Montejo, vocero de la Emetra.

Conductor de bus se enfrentó a otro chofer en el Anillo Periférico. (Foto: José Pos)

Para Montejo, la mayor parte de la violencia en las filas de carros, es porque muchos conductores ignoran lo que está plasmado en el reglamento de tránsito y eso molesto a los que sí lo cumplen.

Cita, por ejemplo, al conductor que va tarde a su destino, no utiliza pide vías para cambiarse de carril, ingresa a la fila por la fuerza, y eso molesta al que se levantó temprano y va avanzando pacientemente.

Agrega que hay conductores que carecen de educación para pedir vía, y se enojan cuando no se la dan. "También está aquel que tiene la posibilidad de cederla, pero no lo hace, en cambio, él sí exige que se la concedan", comentó Montejo.

El Trébol y bulevar Liberación figuran entre los puntos donde hay enfrentamientos. (Foto: Archivo)

En las principales carreteras del país, los que más se enfrentan son choferes y ayudantes del transporte colectivo, la principal causa es por pelea de pasaje, indican agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).



Afecta a cientos

La PMT cuantifica que por lo menos de 1,500 a 2 mil 500 vehículos resultan afectados, en aproximadamente, unos 10 o 15 minutos, al quedar varados, cuando conductores se detienen para enfrentarse a golpes.

La labor de la PMT es únicamente mediar entre los alterados. Si hay agresión, el afectado debe acudir a la PNC o al Ministerio Público, cuando existen daños materiales y personales.

La mayoría de las peleas termina con pilotos heridos y otros tras las rejas. (Foto: Archivo)

Horas cargadas

Hay discusiones entre automovilistas y motoristas. También entre los dos grupos. Son escasos los enfrentamientos entre mujeres, según la PMT.

En horas de la mañana es cuando se presenta la mayoría de inconvenientes, algunos involucrados son padres de familia, y exponen a sus niños que llevan a su plantel educativo, comentó Montejo.

"La falta de educación vial es lo que finalmente se convierte en inseguridad vial, por eso es necesario implementar acciones, como es el tema de educación vial, especialmente para motoristas", manifestó Amílcar Montejo, vocero de Emetra.

Explicó que la Municipalidad de Guatemala ha realizado dos jornadas denominadas "vías en rutas" y este año se realizará la tercera, que consiste en fortalecer conocimientos básicos en el tema de la conducción, y cómo debe de ser el comportamiento en la vía pública.

También se implementarán otras acciones dentro del tránsito, como el uso de la tecnología dentro de la vía publica con "ALTOS", más visibles, explicó Montejo.