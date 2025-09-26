Lo que pudo provocar la reacción del piloto al atropellar a motorista en zona 9

-

El director de la PNC mencionó que la intolerancia entre motocicletas y vehículos ha generado repetidos conflictos que ponen en riesgo la seguridad de los conductores.

Durante la conferencia de La Ronda de este viernes, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, se refirió al accidente de tránsito ocurrido en zona 9, donde un joven de 22 años resultó gravemente herido tras ser arrollado en tres ocasiones por un conductor.

El joven afectado fue trasladado a un centro asistencial con heridas graves, mientras que Acevedo Navas fue puesto a disposición del juez competente.

El responsable del hecho fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años,(Foto: Wilder López/Soy502)

Intolerancia de tránsito

Boteo indicó que las investigaciones consideran las grabaciones del incidente y que, preliminarmente, el conflicto podría haberse originado por una pelea de tránsito entre ambos, por lo que quedarán a disposición de un juzgado.

Durante su exposición también mencionó el caso del conductor que disparó a un motorista en zona 14 tras una discusión la mañana del 12 de agosto, donde el fallecido fue víctima de una pelea en la que no estaba involucrado.

"ya tenemos antecedentes que por problemas de tránsito un automovilista mata a un motorista; son situaciones que han venido ha afectar el tema del incremento del parque vehicular tanto de motocicletas y vehículos" indicó.

Además, el director de la PNC destacó que este tipo de incidentes refleja la creciente intolerancia en las vías, donde la interacción entre motocicletas y vehículos ha generado repetidos conflictos que ponen en riesgo la seguridad de los conductores.

"la intolerancia en el tránsito ha ocasionado que muchos de estos temas sean recurrentes en el medio nacional" reiteró Boeto.

Según explicó Boteo, el responsable del hecho fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue detenido en la 1.ª calle entre 6.ª y 7.ª avenida, zona 9. El conductor manejaba una camioneta y, según las imágenes difundidas en redes sociales, habría embestido al motorista en más de una ocasión.