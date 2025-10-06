¡Entre lodo y tierra! Así cruzan los afectados el derrumbe de carretera a El Salvador

Varias personas se vieron afectadas para llegar a sus destinos tras el derrumbe de esta madrugada.
El derrumbe reportado esta madrugada de lunes 6 de octubre, en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, causó estragos y bloqueó por completo los cuatro carriles de ambas vías.
Esto hizo que muchas personas se quedaran varadas dentro de su automóvil, mientras que otras, que iban a pie o en bus, se pasaran entre el logo y la tierra con tal de llegar a sus lugares de trabajo en la ciudad capital.
Algunas imágenes muestran como entre transeúntes y autoridades se ayudaron para poder pasar.
Esta situación refleja cómo muchos guatemaltecos necesitan movilizarse hacia la ciudad debido al desempleo y deciden arriesgarse con el único fin de cumplir con su trabajo.
Y esta misma falta de oportunidades genera más tránsito en horas pico.
Centro educativo habilita paso
Ante el caos, un establecimiento educativo, ubicado en el sector, habilitó su paso peatonal para que quienes necesitaran pasar, lo hicieran.
La acción fue admirada en redes sociales.
La maquinaria pesada ya se encuentra en el lugar para remover del material con el objetivo de restablecer la circulación vehicular.
Para acelerar el proceso, COVIAL coordina el ingreso de más equipos al área afectada.