Plantean reformas a la Ley del Sistema Penitenciario ante la incidencia criminal

Según autoridades de la PNC, la incidencia criminal en algunos departamentos está relacionada a los altos índices de impunidad.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, afirmó este miércoles 7 de enero que el crecimiento de la criminalidad y la expansión de las estructuras delictivas en el país evidencian la urgencia de reformar de manera integral la Ley del Sistema Penitenciario, la cual calificó como obsoleta y desfasada frente a la realidad actual.

Repunte delictivo

Boteo explicó que los recientes operativos y requisas realizadas en el centro carcelario Renovación I, en Escuintla, forman parte de una estrategia más amplia de control y seguridad contemplada en un plan interinstitucional, que se realiza en coordinación con el Ejército de Guatemala.

Este plan busca reducir los índices de violencia en uno de los departamentos con mayor incidencia criminal del país, considerado el segundo más violento durante 2025.

El director de la PNC señaló que la situación penitenciaria es un factor clave en la problemática de seguridad. Recordó que en Renovación I se encuentran recluidos líderes de las principales pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, así como cabecillas dedicados a la extorsión a nivel nacional.

Boteo destacó la demolición de casetas y negocios informales ubicados en los alrededores del centro carcelario, las cuales eran utilizadas para vigilar a guardias, visitantes y fuerzas de seguridad, además de facilitar el ingreso de ilícitos como teléfonos celulares, drogas y armas de fuego a Renovación I. (Foto: Archivo/Soy502).

Esta concentración de reos de alto perfil, agregó, ha provocado el desplazamiento de familiares y personas afines a estas estructuras hacia Escuintla, lo que ha incidido en el aumento de la actividad delictiva en el departamento.

En ese contexto, Boteo destacó la demolición de casetas y negocios informales ubicados en los alrededores del centro carcelario, las cuales, según información de inteligencia eran utilizadas para vigilar a guardias, visitantes y fuerzas de seguridad; además de facilitar el ingreso de ilícitos como teléfonos celulares, drogas y armas de fuego.

“ hemos sido bastante críticos que en algunos departamentos donde hay alta incidencia criminal y altos índices de violencia, precisamente es porque también hay altos índices de impunidad. ” David Boteo Director General PNC

Estas acciones, indicó, continuarán de forma permanente en Escuintla y se extenderán a otros municipios con altos niveles de criminalidad. "En este caso las instrucciones del señor ministro de Gobernación han sido puntuales que va a ser permanente en el departamento de Escuintla y se van a orientar también a otros municipios que nos han generado índices altos de violencia." indicó Boteo.

Cambios estructurales

Más allá de los operativos, el jefe policial subrayó que el problema de fondo requiere cambios estructurales. A su criterio, la actual Ley del Sistema Penitenciario y la infraestructura carcelaria no responden al nivel de violencia ni al crecimiento poblacional que enfrenta el país.

Señaló que existe un hacinamiento extremo, falta de tecnología, deficiencias en la infraestructura y ausencia de una clasificación adecuada de los privados de libertad según su grado de peligrosidad.

La infraestructura carcelaria no responde al nivel de violencia ni al crecimiento poblacional que enfrenta el país, indicó David Boteo, director de la PNC. (Foto: Archivo/Soy502)

Boteo explicó que una legislación actualizada permitiría un mayor control sobre el personal penitenciario y la creación de espacios específicos para reos de alto perfil, quienes actualmente se encuentran distribuidos en distintos centros del país.

Finalmente, el director de la PNC reconoció que la seguridad no depende únicamente de la labor policial. Aunque aseguró que la PNC continuará capturando a quienes cometen delitos.

Además, señaló que los altos niveles de impunidad y la reincidencia criminal reflejan la necesidad de un compromiso integral entre las instituciones del sistema de justicia para enfrentar de manera efectiva la violencia y la criminalidad.

"muchos de los casos la policía captura a los delincuentes, pero a los pocos días nuevamente lo vuelven a recapturar.." enfatizó Boteo.