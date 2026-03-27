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Los requisitos para ser guardia del Sistema Penitenciario

  • Por Dulce Rivera
27 de marzo de 2026, 09:36
El Sistema Penitenciario busca contratar a más guardias. (Foto: Soy502/archivo)

El Sistema Penitenciario busca contratar a más guardias. (Foto: Soy502/archivo)

El Sistema Penitenciario (SP) busca contratar a más guardias para el resguardo de cárceles y privados de libertad. 

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El Sistema Penitenciario (SP) lanzó una convocatoria a interesados en formar parte de la guardia penitenciaria. 

De acuerdo con la publicación, los interesados pueden llevar su papelería del 6 al 17 de abril próximo de 9:00 a 16:00 horas en la sede del SP.

Entre los requisitos que solicita el SP para ser guardia están: 

  • Ser ciudadano guatemalteco 
  • De 23 a 29 años de edad 
  • Graduado a nivel medio 
  • Gozar de buena salud 
  • Posser correo electrónico 
  • Someterse a evaluaciones 
  • Disponibilidad de laborar en cualquier parte del país

 

Convocatoria del Sistema Penitenciario. (Foto: SP)
Convocatoria del Sistema Penitenciario. (Foto: SP)

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