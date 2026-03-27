Los requisitos para ser guardia del Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario (SP) busca contratar a más guardias para el resguardo de cárceles y privados de libertad.
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El Sistema Penitenciario (SP) lanzó una convocatoria a interesados en formar parte de la guardia penitenciaria.
De acuerdo con la publicación, los interesados pueden llevar su papelería del 6 al 17 de abril próximo de 9:00 a 16:00 horas en la sede del SP.
Entre los requisitos que solicita el SP para ser guardia están:
- Ser ciudadano guatemalteco
- De 23 a 29 años de edad
- Graduado a nivel medio
- Gozar de buena salud
- Posser correo electrónico
- Someterse a evaluaciones
- Disponibilidad de laborar en cualquier parte del país