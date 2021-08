Allegri confirma la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus

El jugador portugués quiere abandonar Italia en busca de nuevo destino, al parecer la Premier League.

Cristiano Ronaldo, cuya salida al Manchester City se da por hecha, ha informado a la Juventus que "ya no tiene intención de jugar" con el club 'bianconero', anunció el entrenador Massimiliano Allegri.

"Hay que agradecer a Ronaldo por lo que ha hecho, incluso como ejemplo para los jóvenes. Pero hay que avanzar", destacó el técnico en una conferencia de prensa.

La estrella portuguesa no será convocada para el partido contra el Empoli el sábado.

“Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante“, expresó el entrenador.

Allegri: "Hay que agradecerle a @Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir."#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfces) August 27, 2021

Desde Inglaterra señalan que CR7 y el Manchester City ya llegaron a un acuerdo desde lo económico, pero la principal traba hasta el momento serían las pretensiones de los italianos, quienes solicitan un monto cercano a los 30 millones de euros para darle vía libre al máximo artillero de la pasada Serie A.

Jorge Mendes, agente del deportista, trabaja a contrarreloj para que la novela llegue a un final feliz.