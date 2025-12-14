Insivumeh refuerza monitoreo de calidad del agua en ríos del sur del país

-

La información servirá para identificar posibles riesgos ambientales.

OTRAS NOTAS: Insivumeh fortalece información científica para la toma de decisiones públicas

La evaluación de la calidad del agua en los cuerpos hídricos del país es un componente clave para la toma de decisiones públicas en materia ambiental, sanitaria y de gestión del riesgo.

En ese contexto, la Sección de Calidad de Agua y Aire del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) llevó a cabo una jornada de toma de muestras en los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa.

Durante la actividad técnica se evaluaron las condiciones de los ríos Paz y Los Esclavos, como parte de los procesos de seguimiento y evaluación periódica que desarrolla la institución.

Se busca detarminar la calidad del agua de los cuerpos de agua. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Estas acciones permiten contar con información actualizada sobre el estado de los recursos hídricos en zonas estratégicas del país.

Las muestras recolectadas son analizadas en el Laboratorio de Hidroquímica del Insivumeh, con el objetivo de generar datos científicos que contribuyan a determinar la calidad del agua en ambos departamentos.

Los resultados obtenidos sirven como insumo para identificar posibles riesgos ambientales, apoyar políticas de protección de fuentes de agua y fortalecer la planificación interinstitucional.

LEA MÁS: Instalan estación radar de monitoreo en el Lago de Amatitlán

La información técnica producida por este tipo de evaluaciones resulta relevante para la prevención de impactos en la salud de la población, la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de actividades productivas que dependen directamente de los recursos hídricos.

Como parte de su mandato institucional, el Insivumeh tiene la misión de generar, investigar, monitorear y difundir información científica en los campos de la sismología, vulcanología, meteorología e hidrología.

Esta labor busca apoyar la toma de decisiones del Estado, reducir la vulnerabilidad ante fenómenos naturales y contribuir al desarrollo sostenible del país mediante datos confiables y oportunos.