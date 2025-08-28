Envían a juicio a exviceministro Carlos García Rubio por asesinato de Hansel Szarata

-

Juez envía a juicio a Carlos García Rubio por homicidio de Hansel Ernesto Szarata Valdés

Este jueves 28 de agosto, el juez Fredy Orellana resolvió la apertura a juicio contra Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, por su presunta participación en el homicidio de Hansel Ernesto Szarata Valdés, jefe del Departamento de Gestión Legal de la Dirección General del Congreso de la República.

Carlos García Rubio, exviceministro, será juzgado por el asesinato de Hansel Szarata. (Foto: Wilder López/Soy502)

Videos y análisis forense

Las cámaras de seguridad del lugar mostraron los momentos previos al crimen, cuando Hansel retrocedía con su vehículo y se acercaba a un automóvil gris. Tras una breve conversación, ambos vehículos se movieron y, en un momento posterior, García Rubio levantó las manos antes de que Hansel cayera al suelo tras recibir un disparo.

Carlos García Rubio, señalado de homicidio, será juzgado por la muerte de Hansel Szarata. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las evidencias balísticas corroboraron que la trayectoria del disparo coincide con la ubicación de García Rubio, lo que refuerza la teoría del Ministerio Público de que fue él quien disparó.

Dudas sobre la evidencia

El abogado defensor de García Rubio presentó argumentos que cuestionan la validez de las pruebas. En su intervención, destacó que no se ha logrado determinar con certeza el calibre del arma utilizada en el crimen, lo que, según él, pone en duda la acusación de homicidio.

Además, argumentó que existieron varias contradicciones en los testimonios de los testigos, incluida la testigo principal que cambió su versión en varias ocasiones. La defensa también criticó que la reconstrucción de los hechos no abarcara todos los ángulos posibles.

Los guardaespaldas

Uno de los momentos cruciales en el juicio fue la declaración de Julio César Monzón Méndez, uno de los guardaespaldas de García Rubio. Según su testimonio, tras escuchar varias detonaciones, vio a García Rubio sacar un arma de fuego y disparar en dirección a los vehículos involucrados.

Carlos García Rubio, señalado de homicidio, será juzgado por la muerte de Hansel Szarat. (Foto: Wilder López/Soy502)

El juez Orellana destacó que, aunque es difícil probar si el disparo fue premeditado o accidental, la evidencia señala fuertemente a García Rubio como el responsable del asesinato.

El juez también subrayó que, aunque los agentes de seguridad presentes en el lugar no estaban en estado de ebriedad, no hay pruebas que apunten a otras personas involucradas en el disparo. Además, se concluyó que solo una persona estuvo presente en el lugar y tuvo la oportunidad de disparar: el acusado Carlos García Rubio.

Entre las pruebas clave: video vigilancia y análisis forenses las presentas por el MP. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Juicio por homicidio

El juez Orellana determinó que existe suficiente evidencia para abrir juicio contra Carlos García Rubio, quien está acusado de homicidio. La próxima fase del proceso será en el tribunal de sentencia, donde se evaluarán todos los medios de prueba presentados y se decidirá la culpabilidad o absolución del exviceministro.