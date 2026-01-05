Aumenta tránsito vehicular en principales rutas de ingreso a la capital

-

El final de las festividades de fin de año es la causa del aumento en el tránsito hacia la capital.

El tránsito vehicular se incrementó este fin de semana en las principales rutas de ingreso a la ciudad de Guatemala, debido al retorno de vecinos que viajaron al interior del país durante las fiestas de fin de año.

La información fue confirmada por Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala.

El aumento en la carga vehicular responde a la finalización de las celebraciones de fin de año, lo que ha provocado un flujo sostenido de automovilistas que regresan a sus hogares en la capital la tarde y noche del domingo.

Inició retorno de vecinos desde áreas departamentales.



En su orden, con mayor demanda desde:



- Ruta El Pacífico para calzada Aguilar Batres



- Ruta Interamericana para Mixco



- Ruta CA9 norte hacia Calle Martí y desde



Las autoridades de tránsito reportan mayor demanda, en este orden, en la ruta al Pacífico hacia la calzada Aguilar Batres, la ruta Interamericana con dirección a Mixco, la ruta CA-9 Norte hacia la Calle Martí, y la ruta a El Salvador con ingreso a las zonas 10 y 15.

La PMT mantiene monitoreo permanente en estos corredores viales y coordina acciones para agilizar la circulación.

Ante un escenario de congestión que podría extenderse durante algunas horas, conforme continúe el retorno masivo desde áreas departamentales.

Para evitar percances los conductores deben planificar los desplazamientos con antelación y considerar horarios de menor demanda, así como utilizar rutas alternas cuando sea posible y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.