Envían a prisión a presunto agresor de hijo de alcalde de Ciudad Vieja

El hijo del funcionario fue atacado mientras iba en su auto con unos amigos.

Noé Daniel Almengor quedó ligado a proceso penal por homicidio en grado de tentativa, al haber disparado contra Federico Bethancourt, hijo del alcalde de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

La audiencia de primera declaración se desarrolló a puerta cerrada en el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, debido a la complejidad del caso, se informó.

Almengor fue enviado a prisión preventiva a la cárcel de Chimaltenango.

Jairo René Rivera, querellante de la familia Bethancourt, refirió que el Ministerio Público tiene tres meses para investigar el caso y la próxima audiencia fue programada para el 26 de marzo de 2026, día en que los fiscales deben presentar las pruebas del proceso.

El ataque

El ataque armado ocurrió el pasado sábado en horas de la madrugada, en cercanías del estadio municipal.

Bethancourt iba acompañado de un grupo de amigos que recién habían salido de un negocio y se movilizaban en un vehículo, cuando fueron interceptados por un hombre que les disparó.

Uno de los proyectiles alcanzó al joven, quien fue llevado por sus acompañantes al Hospital Nacional de La Antigua Guatemala, donde se recupera.