Envío de remesas rompe récord por segundo mes consecutivo

  • Por Geber Osorio
07 de septiembre de 2025, 16:51
El ingreso de remesas al país en agosto, superó al total de julio. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Al final del año se podría superar el total de ingreso de remesas en comparación a 2024.

El Banco de Guatemala (Banguat) informó que en agosto ingresaron $2 mil 368 millones en concepto de remesas al país, un aumento del 17% en comparación con los $2 mil 20.6 millones del mismo mes de 2024.

Asimismo, la cifra de agosto es levemente superior a los $2 mil 366 millones que ingresaron en julio, que era el récord de remesas hasta el momento.

Por el momento, el Banguat reporta que los guatemaltecos en el extranjero han enviado $16 mil 861.7 millones en remesas en lo que va del año, lo cual es más que los $14 mil 110.9 millones del mismo periodo de 2024.

Pese a la situación que atraviesan los migrantes, las remesas han incrementado en las últimas semanas.
En ese sentido, se prevé que a final de 2025 se supere el total del año anterior, que cerró con $21 mil 510.2 millones.

*Con información de Arturo Santana / Colaborador

