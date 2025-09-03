Productores guatemaltecos buscarán posicionarse en el Caribe y Sudamérica

-

El evento se desarrollará en Antigua Guatemala en la tercera semana de septiembre.

Decenas de exportadores guatemaltecos de distintos sectores productivos buscarán posicionar sus productos en marcados del Caribe y Sudamérica en la Manufexport 2025, una feria enfocada minoristas en la región centroamericana organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Según los organizadores, el encuentro de negocios busca fortalecer la oferta de productos centroamericanos en cadenas de distribución que priorizan el valor agregado, empaques responsables y diferenciación en los anaqueles.

Alejandro Toledo, presidente del Comité Organizador de Manufexport 2025, informó que en el evento participarán más de 250 compradores internacionales, 150 exportadores de la región y se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en la Antigua Guatemala.

La oferta supera los 5,000 productos que se pueden colocar en anaqueles. (Foto: Archivo / Soy502)

"Los nuevos consumidores exigen productos sostenibles y saludables, como también, esperan experiencias de compra multicanal y una tecnología que responda a sus valores y estilo de vida", afirmó Toledo.

Explicó que la influencia de estos valores es tan fuerte que "las empresas que no se adapten a estas expectativas quedarán rezagadas en los próximos años".

"Es por eso, que esta edición de Manufexport 2025 está diseñada estratégicamente para responder a estas tendencias al presentar una oferta adaptada, y abrir nuevos mercados", acotó el directivo.

Precisó que por primera vez vendrán a la Manufexport clientes de Jamaica, Trinidad y Tobago, Perú y Bolivia que buscarán satisfacer su demanda de todo tipo de productos y que en total serán potenciales compradores de 18 países los que acudirán a la feria.

Los organizadores señalaron que el 60 % de los potenciales compradores conocerán la oferta guatemalteca por primera vez y para esta 11.ª edición se tienen proyectadas que 150 empresas exportadoras presenten más de 5 mil productos para la venta en góndolas.

"Esperamos realizar más de 2,500 citas de negocio, con la participación de cadenas de supermercados, distribuidores, importadores y farmacias que representan alrededor de 1.4 millones de puntos de venta en diferentes regiones del mundo", indicó Fernando Cifuentes, vicepresidente del Comité Organizador de Manufexport 2025.

Agexport brindó una conferencia de prensa en donde dio a concer detalles del evento. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Cifuentes explicó que han trabajado por más de un año para que el evento cumpla con las expectativas de los compradores internacionales y que el principal objetivo es abrir nuevos nichos de mercado.

Los organizadores precisaron que los compradores han manifestado que tienen interés en más de 26 categorías de productos, entre ellos, snacks dulces, salados, bebidas, bebidas, conservas, productos de higiene personal y mascotas.

Datos proporcionados por Agexport dan cuenta que el sector de las manufacturas en el país suma más de US$3,900 millones (Q 29,874 millones) en ventas al exterior.

Asimismo, los principales destinos incluyen a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, México y Estados Unidos.