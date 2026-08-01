Inter de Milán vence al Manchester City en penales durante el debut de Enzo Maresca

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El ciclo de Enzo Maresca al frente del Manchester City comenzó con un tropiezo.

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El conjunto inglés igualó 1-1 con el Inter de Milán en el tiempo reglamentario y cayó 3-1 en la tanda de penales en un amistoso disputado este sábado en Hong Kong.

El técnico italiano dirigió por primera vez a los citizens desde que asumió el cargo en junio tras la salida de Pep Guardiola, dando inicio a una nueva etapa en el banquillo del subcampeón inglés.

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El City se adelantó al minuto 14 con un tanto del joven delantero Divin Mubama, pero la reacción de los nerazzurri fue inmediata. Apenas seis minutos después, el defensa francés Benjamin Pavard marcó el 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final del encuentro.

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En la definición desde los once pasos, el conjunto italiano fue más certero y se impuso 3-1 gracias al penal decisivo de Matteo Lavelli.

El Manchester City continuará su gira de pretemporada por Asia con dos amistosos más. El 5 de agosto enfrentará al K League All-Stars, un combinado de figuras del futbol surcoreano, y el 9 de agosto se medirá al Atlético de Madrid.

*Con información de AFP