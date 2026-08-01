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¡A partir de hoy! Pasajeros del Aeropuerto La Aurora ya no deben quitarse los zapatos

  • Por Jessica Osorio
01 de agosto de 2026, 16:02
Este día empiezan a regir los cambios en revisión de calzado en filtros del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: Canva/Soy502)

Este día empiezan a regir los cambios en revisión de calzado en filtros del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: Canva/Soy502)

Quienes transiten por el Aeropuerto Internacional La Aurora ya no tendrán que quitarse los zapatos en los controles del lugar.

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La disposición de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) que elimina la obligatoriedad de quitarse los zapatos en los controles cobró vigencia este 1 de agosto.

Dicho requerimiento era requisito en la inspección de seguridad y sólo será necesaria en casos específicos, dieron a conocer las autoridades.

Los casos que requieran el retiro del calzado implican, por ejemplo, que los equipos de detención emitan una alerta (por calzado voluminoso o incluso, de manera aleatoria).

El retiro de la medida implica un ahorro hasta de 1 minuto con 30 segundos en la revisión de cada viajero, reportaron las autoridades. 

"El AILA recomienda a los pasajeros continuar utilizando calzado cómodo y liviano para facilitar su paso por los filtros de seguridad", se indicó en un comunicado de prensa.

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