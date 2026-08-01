Establecen tarifa máxima del transporte público por aumento de la gasolina

Los servicios municipales de transporte TuBus y el Transmetro mantiene su tarifa normal.
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La Municipalidad de Guatemala informó sobre las tarifas temporales establecidas ante el incremento extraordinario del diésel que usa el transporte colectivo para dar el servicio.
Los precios de la gasolina en Guatemala han mantenido una variaciones en las últimas semanas y las tarifas fueron establecidas para proteger a los usuarios del transporte público.
Por medio de un comunicado, informaron que la tarifa para los transportes públicos urbanos prestados por operadores autorizados, será de:
- Q6 cuando el precio del diésel esté entre Q30 a Q49.99
- Y costará Q7 el pasaje cuando el galón este superior o igual a Q50.
Además, informaron que el servicio de TuBus y el Transmetro mantiene su tarifa en su precio regular.