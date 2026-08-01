Real Madrid iguala con Fiorentina en amistoso disputado en Austria

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Después de dos ensayos informales a puerta cerrada frente a equipos de la capital española, el Real Madrid disputó este sábado su primer amistoso de la pretemporada.

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El conjunto merengue igualó 2-2 con la Fiorentina en Klagenfurt, Austria tras tener una ventaja de dos goles antes del cierre de la primera mitad.

El brasileño Endrick abrió el marcador al minuto 12 y Alexis Ciria amplió la ventaja al 24 para el conjunto blanco. Sin embargo, el equipo italiano reaccionó antes del descanso con un tanto de Roberto Piccoli (41) y selló el empate en la segunda mitad, gracias a Moise Kean (58).

Mourinho: "Estoy muy contento con el trabajo de los chicos desde el primer día". pic.twitter.com/w4gXIEd7Il — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 1, 2026

El encuentro marcó el inicio de la nueva etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid y también los estrenos con la camiseta merengue del neerlandés Denzel Dumfries y del delantero Carlos Espí, incorporado apenas el jueves pasado.

Varias de las principales figuras del plantel continúan de vacaciones tras el Mundial, por lo que el técnico portugués aprovechó el compromiso para dar minutos a varios jóvenes de la cantera.

Y el primer gol de la 26/27 es para... ¡@Endrick! pic.twitter.com/dHXoE2ZNdo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 1, 2026

"Es el Real Madrid con los jugadores que tenemos. Como les dije antes del partido: si es un amistoso, es el Real Madrid; si es un entrenamiento, también es el Real Madrid", declaró Mourinho a Real Madrid TV.

El entrenador añadió que el equipo debe seguir creciendo sin perder de vista los resultados: "Hay que buscar la evolución, pero también un resultado para dignificar nuestra historia", afirmó, al tiempo que calificó el primer tiempo de sus dirigidos como "de grandísima calidad".

A partir del lunes, se incorporarán a los entrenamientos Vinícius Jr., Brahim Díaz y el portugués Bernardo Silva, uno de los refuerzos para la nueva temporada.

En cambio, Mourinho aún deberá esperar a los futbolistas que alcanzaron al menos las semifinales del Mundial, entre ellos Kylian Mbappé y el español Marc Cucurella.

El Real Madrid volverá a la actividad el próximo sábado, cuando visite al Ferencváros en Budapest, antes de debutar oficialmente en La Liga el 22 de agosto frente al Espanyol.

*Con información de AFP