Esta fue la última publicación del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde

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La muerte de Sebastián Villaverde conmocionó a la comunidad del deporte y la moda, esta fue su última publicación antes de su accidente en moto.

Sebastián fue alumno muy querido en los centros educativos donde estudió, como modelo, sus compañeros lamentaron el hecho, así como sus colegas en el área de bienes raíces.

Tenía 24 años, era modelo, deportista y empresario guatemalteco. Participó en diversas e importantes semanas de la moda en Latinoamérica.

Foto: Instagram.

En su último post en redes mostró una de sus recientes participaciones como atleta de trail running, en las imágenes se aprecia su participación, entrenamientos y su preparación física.

"Lindo volver a sentir este feeling de competir. Este fin de semana recordé algo del trail: la batalla real es entre la mente y el cuerpo. No salió como esperaba, fue un choque claro entre lo mental y lo físico", compartió.

Foto: Instagram.

"Mental: las ganas de pelear por el podio, de no rendirme, de seguir empujando cuando la cabeza dice: 'seguí, vos podes', físico: no poder avanzar cada kilómetro como deseo, pagando la factura de la falta de entrenos en montaña".

"Fueron solo 10 km (poco comparado con otras distancias que he corrido) pero en este deporte cada kilómetro te pone a prueba, las montañas te hacen humilde, te regresan los pies a la tierra y te recuerdan que aquí nadie tiene nada asegurado Esta carrera fue una señal para entrenar mejor", concluyó.

¿Quién era Sebastián Villaverde?

Tenía 24 años, era modelo guatemalteco y participó en diversas e importantes semanas de la moda en Latinoamérica como en Cali y Cartagena de Indias, Colombia; Quito, Ecuador, entre otros.

Era atleta de trail running, disciplina deportiva que consiste en correr por senderos naturales, caminos de tierra, montañas, bosques o cerros, alejándose del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por el país.

Fue fundador de "Zona Urbana", sitio especializado en la compra y venta de bienes raíces, también era productor visual y cineasta.

Falleció en un accidente en motocicleta mientras recorría Tecpán, Guatemala, donde chocó con el arriate, los bomberos voluntarios lo auxiliaron y ya no pudieron hacer nada, pues ya había perdido la vida.

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