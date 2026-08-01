Accidente en ruta Interamericana provoca bloqueo vial

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Un carril reversible fue habilitado mientras retiran al transporte pesado de la vía.

En horas de la tarde del sábado 1 de agosto, el conductor de un camión perdió el control del transporte y volcó sobre el km. 106 ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.

El transporte pesado quedó destruido y la carga que trasladaba quedó esparcida sobre el asfalto. En el accidente no se reportaron personas heridas, únicamente pérdidas materiales.

(Foto vía: RRSS)

Autoridades de tránsito informaron que tras el hecho el tránsito del sector se vio complicado por la obstrucción de dos carriles.

Sin embargo, se ha habilitado un carril reversible para permitir el paso; autoridades recomienda precaución al circular.