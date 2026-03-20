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EPA, ubicado en Plaza Madero Roosevelt, presenta su nuevo Showroom

  • Por Redacción comercial
20 de marzo de 2026, 11:44
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Para dar inicio a la temporada de verano, EPA presentó su Showroom renovado en la tienda Plaza Madero, Roosevelt.

EPA, Showroom, tienda, Plaza Madero, Roosevelt, Guatemala, Soy502
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El recorrido propone ambientes completos donde los visitantes pueden observar, tocar y experimentar materiales, colores y combinaciones en contextos reales del hogar. Cada espacio está diseñado para facilitar la toma de decisiones, permitiendo visualizar proyectos con mayor claridad.

El hogar es el punto de partida de muchas de nuestras experiencias cotidianas. Por eso creamos espacios que ayudan a nuestros clientes a proyectar sus ideas y encontrar soluciones acordes a sus necesidades.
Guillermo Blanco
, gerente general de EPA.

El recorrido integra soluciones para interiores y exteriores, pensadas para aprovechar patios, terrazas y áreas de descanso, en sintonía con el estilo de vida de la temporada de verano. Las propuestas incluyen churrasqueras, sets de exterior, sombrillas, piscinas, spa, muebles de terraza y accesorios ideales para compartir al aire libre.

EPA, Showroom, tienda, Plaza Madero, Roosevelt, Guatemala, Soy502
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

A este recorrido también se incorporan propuestas para áreas de remodelación, donde se integran pisos, azulejos, baños y espejos. Desde porcelanatos de gran formato que aportan continuidad visual, hasta tinas, lavamanos y accesorios, estas opciones permiten renovar los espacios con acabados duraderos, prácticos y alineados con las tendencias actuales.

Cuando se pueden experimentar los ambientes completos, las decisiones se vuelven más claras y el proceso se vuelve más creativo.
Vladimir Osorio
, gerente comercial de EPA.

Más de quince mil productos están disponibles en las tiendas de Plaza Madero Roosevelt, Portales Zona 17, Rambla 10, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango).

Para quienes deseen realizar sus pedidos desde la comodidad de su casa, pueden hacerlo: a través de epaenlinea.com, nuestro centro de contacto y WhatsApp 2305-0100.

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