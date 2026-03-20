EPA, ubicado en Plaza Madero Roosevelt, presenta su nuevo Showroom

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Para dar inicio a la temporada de verano, EPA presentó su Showroom renovado en la tienda Plaza Madero, Roosevelt.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El recorrido propone ambientes completos donde los visitantes pueden observar, tocar y experimentar materiales, colores y combinaciones en contextos reales del hogar. Cada espacio está diseñado para facilitar la toma de decisiones, permitiendo visualizar proyectos con mayor claridad.

“ El hogar es el punto de partida de muchas de nuestras experiencias cotidianas. Por eso creamos espacios que ayudan a nuestros clientes a proyectar sus ideas y encontrar soluciones acordes a sus necesidades. ” Guillermo Blanco , gerente general de EPA.

El recorrido integra soluciones para interiores y exteriores, pensadas para aprovechar patios, terrazas y áreas de descanso, en sintonía con el estilo de vida de la temporada de verano. Las propuestas incluyen churrasqueras, sets de exterior, sombrillas, piscinas, spa, muebles de terraza y accesorios ideales para compartir al aire libre.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

A este recorrido también se incorporan propuestas para áreas de remodelación, donde se integran pisos, azulejos, baños y espejos. Desde porcelanatos de gran formato que aportan continuidad visual, hasta tinas, lavamanos y accesorios, estas opciones permiten renovar los espacios con acabados duraderos, prácticos y alineados con las tendencias actuales.

“ Cuando se pueden experimentar los ambientes completos, las decisiones se vuelven más claras y el proceso se vuelve más creativo. ” Vladimir Osorio , gerente comercial de EPA.

Más de quince mil productos están disponibles en las tiendas de Plaza Madero Roosevelt, Portales Zona 17, Rambla 10, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango).

Para quienes deseen realizar sus pedidos desde la comodidad de su casa, pueden hacerlo: a través de epaenlinea.com, nuestro centro de contacto y WhatsApp 2305-0100.