EPA, ubicado en Plaza Madero Roosevelt, presenta su nuevo Showroom

Para dar inicio a la temporada de verano, EPA presentó su Showroom renovado en la tienda Plaza Madero, Roosevelt.
El recorrido propone ambientes completos donde los visitantes pueden observar, tocar y experimentar materiales, colores y combinaciones en contextos reales del hogar. Cada espacio está diseñado para facilitar la toma de decisiones, permitiendo visualizar proyectos con mayor claridad.
El recorrido integra soluciones para interiores y exteriores, pensadas para aprovechar patios, terrazas y áreas de descanso, en sintonía con el estilo de vida de la temporada de verano. Las propuestas incluyen churrasqueras, sets de exterior, sombrillas, piscinas, spa, muebles de terraza y accesorios ideales para compartir al aire libre.
A este recorrido también se incorporan propuestas para áreas de remodelación, donde se integran pisos, azulejos, baños y espejos. Desde porcelanatos de gran formato que aportan continuidad visual, hasta tinas, lavamanos y accesorios, estas opciones permiten renovar los espacios con acabados duraderos, prácticos y alineados con las tendencias actuales.
Más de quince mil productos están disponibles en las tiendas de Plaza Madero Roosevelt, Portales Zona 17, Rambla 10, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango).
Para quienes deseen realizar sus pedidos desde la comodidad de su casa, pueden hacerlo: a través de epaenlinea.com, nuestro centro de contacto y WhatsApp 2305-0100.