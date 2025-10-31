Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

EPA presenta su Fiesta Amarilla para remodelar el hogar

  • Por Redacción comercial
31 de octubre de 2025, 15:22
(Fotografía cortesía: EPA)

En esta temporada, EPA celebra su Fiesta Amarilla, con precios de oportunidad en pinturas e impermeabilizantes durante el mes de noviembre, el momento ideal para iniciar esos proyectos que transforman tu hogar.

Aprovecha la Fiesta Amarilla de EPA y visita las sedes ubicadas en Rambla 10, Plaza Madero Roosevelt, Portales Zona 17, Carretera a El Salvador o El Tinajón en Quetzaltenango. Todas las tiendas abren de 7:00 a. m. a 9:00 p. m., de domingo a domingo.

También puedes realizar tus compras desde gt.epaenlinea.com, llamando al centro de contacto o escribiendo al WhatsApp 2305-0100.

  Últimas noticias de Guatemala

