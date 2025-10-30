Así reaccionaron comentaristas hondureños ante el último gol de Xelajú (video)

Xelajú logró una épica clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 al vencer en penales (2-1) al Real España. Sin embargo, la fuerte reacción en vivo de los comentaristas hondureños de Deportes TVC se hizo viral.
EN CONTEXTO: Hazaña de Xelajú: vence a Real España y avanza a la final de la Copa Centroamericana
La noche del miércoles, Xelajú se lució en el Cementos Progreso luego de batir en la tanda de penaltis 2-1 al Real España para clasificarse a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, tras empatar 1-1 (2-2 en el global).
Una de las jugadas más emocionantes del encuentro fue la que llevó el juego a la prórroga y ocurrió justo en el último minuto del tiempo añadido (90+7), cuando Juan Cardona se anticipó en el primer palo, tras un pase de Góndola, cruzó a "Buba" y anotó. Devolviendo así las esperanzas de Xelajú.
Sin embargo, esta jugada fue un trago amargo para los comentaristas deportivos hondureños del canal Deportes TVC, quienes no reaccionaron bien ante la jugada.
"Con qué postura jugás ahora el partido, no puede ser. Ese famoso último minuto lo he visto muchas veces", decían.