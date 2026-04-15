¡Época de lluvias! La Conred se prepara para cambio del clima

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El clima en Guatemala podría presentar un comportamiento atípico en la época lluviosa de este 2026.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) se prepara para época lluviosa en el país. Además, brinda recomendaciones para la población en general y para las autoridades nacionales.

El inicio de la época de lluvias se espera entre la segunda y tercera semana de abril en las regiones de occidente y bocacosta, avanzando de manera progresiva hacia el centro y norte del país, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

#climagt fuerte lluvia con actividad eléctrica se presenta la tarde de este 31 de agosto en varios municipios de Sacatepéquez @soy_502 pic.twitter.com/X0yZM9jUAY — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 31, 2024

Los expertos identifican un comportamiento atípico del clima, el cual podría generar un inicio ligeramente anticipado de lluvias, canícula más extensa durante los meses de julio y agosto.

Además, las lluvias podrían ser menores a las que normalmente se registran durante la mayor parte de la época lluviosa, según han mencionado las autoridades.

Aquí te contamos los pronósticos de la época lluviosa para el año 2026 en Guatemala#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/1DuEsIYNVH — INSIVUMEH (@insivumehgt) April 15, 2026

Recomendaciones

Por lo tanto, la Conred le brinda a la población en general las siguientes recomendaciones:

Mantenerse informados acerca de las condiciones climáticas a través de los medios oficiales como Conred e Insivumeh.

Identificar previamente rutas de evacuación y zonas seguras en su comunidad.

Mantener limpios drenajes, cunetas y alrededores de las viviendas para evitar inundaciones.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

Tener lista la mochila de las 72 horas y activar el Plan Familiar de Respuesta.

Por otro lado, se le recomienda a las autoridades nacionales, departamentales y municipales lo siguiente:

Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados a la época lluviosa.

Verificar y socializar los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.

Realizar limpieza y mantenimiento de sistemas de drenajes.

Mantenerse informados a través de los medios oficiales como Conred e Insivumeh.

Atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la Conred.

Ante cualquier situación de emergencia o desastre, puede comunicarse al 119 de la Conred.