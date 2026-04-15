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Identifican a adolescente y a mujer que resultaron heridos tras ataque en Amatitlán

  • Por Geber Osorio
15 de abril de 2026, 15:31
En el hecho armado también se reportó el fallecimiento de un hombre. (Foto: Redes sociales)

En el hecho armado también se reportó el fallecimiento de un hombre. (Foto: Redes sociales)

En el hecho de violencia también fue reportado el fallecimiento de un hombre.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja un fallecido y dos heridos en Amatitlán

Un hombre fallecido y dos personas heridas es el saldo de un incidente armado suscitado este miércoles en la 1a. avenida y 1a. calle de la colonia Cerro Corado, en Amatitlán.

Horas más tarde se ha confirmado la identidad de un adolescente y de una mujer, quienes son las víctimas que resultaron heridas de este hecho de violencia.

Se trata de Juan David Martínez Arévalo, de 17 años y Maidi Melisa García Ramírez, de 47, quienes fueron trasladados al Hospital de Amatitlán por los Bomberos Voluntarios.

La víctima mortal aún no ha logrado ser identificada. Vestía pants blanco, tenis grises con blanco, una camisa tipo polo con líneas grises, según indicaron los socorristas.

La víctima mortal aún no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima mortal aún no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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