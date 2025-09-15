Época lluviosa ha afectado a más de 4,100 viviendas en toda Guatemala

-

Las emergencias se han registrado en todo el país.

Desde que empezó la época lluviosa en este año hasta la fecha las distintas emergencias provocadas por la lluvia han afectado a más de 4,100 viviendas confirma la coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El Informe de las Emergencias Atendidas por la Época de Lluvia de 2025 de la Conred señala que desde el 19 de enero hasta la fecha en el país se han registrado 1,404 emergencias en todo el territorio nacional.

Los datos precisan que 642, viviendas se encuentran en riesgo; 201, presentan daño leven; 3,162, tienen daño moderado, y 141, sufrieron daño severo. En total son 4,146 los inmuebles que han sido afectados por la lluvia.

Conred lleva un registro de las emergencias ocurridas en el país este año por la lluvia. (Foto: Conred / Soy502)

El informe de la Conred también detalla que la lluvia ha afectado a 21 edificios públicos, ha causado daños a 25 centros educativos y 546 carreteras han sufrido algún tipo de daño durante esta época lluviosa.

La Coordinadora confirma que 38 personas han muerto debido a las emergencias, otras cinco están desaparecidas y 38 más han resultados heridas producto de las emergencias.

En total son 17,672 personas las que han sido afectadas por alguna situación derivado de las emergencias de las lluvias. Conred señala que mantiene el monitoreo constante para reaccionar ante cualquier emergencia derivada de las lluvias.