EEUU dona puente rápido a Conred para emergencias en Guatemala

Personal del Ejército y la Conred recibió capacitación para correcto uso de la estructura.

Un puente de rápido despliegue con el cual se podrán atener emergencias ocurridas en territorio guatemalteco, fue donado por el Gobierno estadounidense mediante el Comando Sur de los Estados Unidos a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El presidente Bernardo Arévalo y el embajador de Estados Unidos en Guatemala Tobin Bradley asistieron al acto de entrega que se llevó a cabo en las instalaciones de la Conred ubicadas en la zona 13 capitalina.

Según informaron las autoridades el puente quedará en resguardo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, quienes junto al personal de la Conred se han capacitado para su armado, instalación y desarmado.

El acto de donación se llevó a cabo en las instalaciones de Conred. (Foto: DCA / Soy502)

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de Conred, agradeció el donativo y destacó que Guatemala enfrenta todos los días los desafíos que plantea la geografía por lo cual la prevención, preparación y la cooperación internacional es fundamental para salvar vidas.

Afirmó que "las alianzas se convierten en puentes no solo físicos sino de confianza, solidaridad y esperanza, que permiten trabajar de manera conjunta para responder a las emergencias".

"La entrega de este puente no es únicamente la entrega de una estructura es la manifestación de una alianza que fortalece nuestra capacidad de respuesta, protege la vida y mantiene la conectividad en los momentos más difíciles", indicó Ogaldes.

Tobin Bradley, embajador estadounidense, precisó que la estructura que se donó tiene 60 metros de largo, siete metros de ancho y está valuada en US$ 2.4 millones (Q 18.3 millones). Además, precisó que se capacitará a personal guatemalteco para que el uso del puente sea efectivo y sostenible.

"La capacidad de este puente para responder rápidamente ante desastres naturales y restablecer el orden y los servicios fundamentales ha quedado demostrado en todo el mundo", afirmó el diplomático.

Bradley afirmó que de esta manera se fortalece la capacidad de Guatemala para solucionar los problemas de comunicación terrestre por inundaciones o desastres naturales. "El puente es un símbolo tangible de nuestra alianza estratégica y los lazos que unen a nuestras comunidades e intereses compartidos", apuntó.

Autoridades de los gobierno de Gautemala y Estados Unidos acudieron al evento. (Foto: Conred / Soy502)

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo, se refirió que el país tiene muchas vulnerabilidades y comentó que "es sumamente grato contar con aliados que ante los riesgos y amenazas que se enfrenta están dispuestos y presentes para brindar apoyo necesario y fundamental".

"Ambos gobiernos trabajamos sabiendo que estamos navegando en un mismo barco. Quiero expresar nuestra más sincera gratitud al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos de América y de forma muy especial al Comando Sur por esta importante donación", afirmó el mandatario.

El gobernante puntualizó que en el tema humanitario el puente de despliegue rápido "es una muestra concreta de solidaridad entre ambos gobiernos" y una muestra de confianza en las capacidades del personal para llevar a cabo esta gestión de riesgos.

Al finalizar la actividad las autoridades llevaron a cabo el acto de entrega simbólica de la estructura y enfatizaron que la actividad fortalece los lazos de cooperación internacional entre ambas naciones.