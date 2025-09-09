¡Quetzaltenango late con el fútbol! Descubre su apasionante historia

-

Descubre el legado de Xelajú MC, Rosario FC y Deportivo Botrán que forjaron la identidad en Liga Nacional. Una historia de pasión inigualable.

En Quetzaltenango, el fútbol no es solo un deporte: es identidad, pasión y orgullo. A lo largo de los años, distintos equipos originarios de la ciudad han dejado su huella en la Liga Nacional, consolidando la tradición futbolística del occidente del país.

Tres nombres encabezan la memoria colectiva: Xelajú Mario Camposeco, Rosario F. C. y Deportivo Botrán; estos últimos dos con participación en la década de 1960.

Xelajú M. C. ocupa un lugar singular en el balompié guatemalteco. Con cinco títulos de Liga, el club representa el orgullo quetzalteco, siendo considerado el equipo departamental más importante del país.

Su casa, el estadio Mario Camposeco, ha sido escenario de remontadas apasionantes, títulos ligueros y noches históricas a nivel nacional e internacional. Además, ha sabido sostenerse en el máximo circuito del país, compitiendo de tú a tú ante los grandes capitalinos.

Se dice que Rosario FC llevaba ese nombre por la devoción a la Virgen del Rosario. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

De igual forma, Rosario F. C. tuvo un paso breve pero significativo en la máxima categoría. Su participación demostró que los clubes del interior podían competir en la élite, dejando aprendizajes deportivos y administrativos que sirvieron a futuras generaciones de equipos altenses.

El Deportivo Botrán ganó una cuadrangular de independencia. (Foto: Cortesía)

El Deportivo Botrán también militó en Liga Nacional, reforzando la presencia quetzalteca en la máxima categoría. Aunque su participación fue corta, permitió proyectar talentos y confirmar que la región contaba con afición, estructura y nivel competitivo para sostener equipos en la élite.

Otro club que también militó en la Liga Nacional es el Deportivo Coatepeque. Aunque no pertenece a la cabecera, logró ascender al máximo circuito en dos ocasiones, en 2013 y 2023, ampliando la representación de Quetzaltenango en el futbol profesional.

Estos equipos, con distintas historias y trayectorias, reflejan la fuerza del futbol en Quetzaltenango y su legado dentro del deporte nacional.

Conócelos

Xelajú Mario Camposeco

Fundado el 24 de febrero de 1942, Xelajú M. C. es el club referente de Quetzaltenango y del occidente del país. Logró su primer ascenso en 1957 tras ganar la Primera División y, aunque no ha sido el único equipo quetzalteco en la Liga Nacional, es el más exitoso, con cinco títulos de Liga que lo han convertido en orgullo del departamento y del interior de Guatemala.

Rosario F.C.

Originario de Quetzaltenango, Rosario F. C. tuvo un breve paso por la Liga Mayor en la temporada 1961-1962, cuando el torneo se amplió a 24 equipos. Ese año marcó su debut y despedida en la máxima categoría. Se cree que su nombre proviene de devotos de la Virgen del Rosario, aunque no hay una versión oficial que lo confirme.

Deportivo Botrán

Fue el tercer club de Quetzaltenango en llegar a la Liga Mayor. Con sede en el estadio Escolar Mario Camposeco, logró el ascenso en 1964 y disputó 98 partidos en la máxima categoría, permaneciendo hasta la temporada 1967-1968.