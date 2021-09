¡Confirmado! Chyno Miranda y Natasha Araos anuncian su separación

Tras fuertes rumores de separación, Chyno Miranda y Natasha Araos hicieron el inesperado anuncio a través de las redes sociales.

Tras una dura crisis luego de que el cantante enfermara de Covid-19 y su estado de salud fuera afectado al punto de que su vida peligrara, la pareja estuvo en el ojo del huracán cuando un medio afirmó que ya se habían separado.

Ellos lo negaron completamente y fue la propia Tasha que salió en las redes diciendo los rumores no eran verdad.

Pero finalmente, a través de un video publicado en las redes oficiales, la pareja recientemente informó que tomó la decisión de que sus vidas fueran por distintos caminos.

"Gracias por estar con nosotros en cada momento hermoso que vivimos como pareja y familia. Pedimos respeto y apoyo en estos momentos difíciles", escribieron acompañando al post.

"... Quiero aprovechar para agradecerles a todos por sus mensajes y oraciones... quiero que sepan que estamos dolidos por las falsas acusaciones que han dicho de Natasha, todo es mentira, ella ha estado conmigo desde el día uno, esta parte de mi vida me da mucho sentimiento, que tengo que confesar y ser sincero con todos", especificó mientras era tomado del brazo por su ahora expareja.

"Yo la respeté a ella como esposa, ella respetó mi hogar también y no estamos juntos como pareja hace más de un año ¿ok?, pues para eso", concluyó Chyno.

"La verdad es que amo tus palabras, tú sabes que yo las aprecio mucho, quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia, no solo por lo que sucedió entre nosotros si no por el tema de salud de Jesús y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto, yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar que Jesús y yo tomemos caminos distintos, vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz com él se merece", explicó Natasha mientras Chyno rompió en llanto.

"Les pedimos respeto para este momento tan difícil", agregó el cantante.

Mira aquí el momento del anuncio: