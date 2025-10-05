¿Era o no era? Las polémicas arbitrales del Sevilla vs Barcelona

-

El encuentro en el Ramón Sánchez‑Pizjuán entre Sevilla y Barcelona concluyó con una contundente victoria local por 4‑1, pero no estuvo exento de controversias arbitrales que generaron debate entre aficionados, prensa y los propios clubes.

En el minuto 13, el árbitro concedió un penalti luego de que Isaac Romero fuera derribado por Ronald Araújo, acción que fue transformada por Alexis Sánchez. Algunos aficionados y medios cuestionaron si el contacto era suficiente para pitar pena máxima, aunque la decisión se mantuvo tras revisión.

César Barrenechea Montero, analista arbitral de los partidos del Barça para Mundo Deportivo: "El jugador del Sevilla es el que se engancha a Araujo. No veo penalti" pic.twitter.com/RtOEErjFuo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 5, 2025

En la segunda mitad Barcelona tuvo una oportunidad para empatar desde los 12 pasos: Alejandro Balde fue derribado por Adnan Januzaj dentro del área, pero luego el propio Robert Lewandowski erró la ejecución. Esto provocó el sentido de que se le negó al Barsa una posibilidad clara de reengancharse en el partido.

También hubo críticas hacia la actuación del árbitro en relación con las sanciones disciplinarias. En algunos reportes se menciona que una tarjeta amarilla a Peque, por una falta sobre Eric García, fue convertida en roja tras revisión, lo que afectó al ritmo del partido.

Interesante narración de Carlos Martínez en el penalty sobre Balde, que acabó fallando Lewandowski.



️ "Acción otra vez muy discutible [...], pero me parece que va por la misma línea y si aquél de Araújo fue penalty, éste de Januzaj también lo va a ser".pic.twitter.com/2otRgIXBM9 — Helena (@HdeHelena_RM) October 5, 2025

Aunque el 4‑1 fue un resultado contundente, las decisiones arbitrales marcaron el ambiente del partido. Las jugadas más reclamadas, como los penales, faltas o la posible expulsión, alimentaron la polémica en un duelo donde los sevillistas salieron felices.