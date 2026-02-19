¡De alta peligrosidad! Los delitos atribuidos al reo que se fugó en Huehuetenango

-

Erasmo Rivas Castillo, el reo que se fugó el pasado 16 de febrero está acusado de asesinato y otros delitos.

Erasmo Naim Rivas Castillo, el reo que se dio a la fuga en Huehuetenango, posee un historial delictivo que incluye asesinato y sicariato.

La fuga de Erasmo Rivas no fue una casualidad. Las investigaciones preliminares apuntan a que fue un hecho programado y planificado, pues se fugó dos días antes de la audiencia de etapa intermedia, en donde conocería si enfrentaría juicio por varios delitos.

Las autoridades siguen con la investigación por la fuga del reo y muerte del agente del Sistema Penitenciario. (Foto: Archivo / Soy502)

La Fiscalía contra el delito de Femicidio lo tiene procesado, por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita, según confirmó el agente fiscal Ottoniel Sac.

Además, se le considera líder de una estructura dedicada al sicariato en Huehuetenango. Según el agente, había un interés especial en cada víctima.

"Cometían otros hechos como traslado y obtención de armas de fuego, ganar territorio dentro de departamento de Huehuetenango y conspirar para cometer asesinatos que podían ser encargados a la estructura criminal o que, eran directamente bajo los intereses de la propia estructura", reveló el agente fiscal Ottoniel Sac.

Erasmo Naim Rivas Castillo, está acusado del asesinato de una mujer en Huehuetenango, además de liderar una estructura de sicariato. (Foto: cortesía)

El crimen contra una mujer

La acusación contra el reo es por el asesinato de Andrea Francisca Andrés Andrés, ocurrido en Huehuetenango y registrado el 7 de febrero de 2025.

La víctima se encontraba en el interior de su negocio consistente en una ferretería, en compañía de familiares y trabajadores, cuando Rivas Castillo ingresó al negocio, se acercó a la mujer y le disparó, ocasionándole la muerte en el lugar. Posteriormente huyó junto a otros copartícipes en una motocicleta.

"La Fiscalía determinó la existencia de una estructura criminal dedicada a realizar ataques armados en contra de hombres y mujeres, conspiraciones para cometer asesinato y actividades de asociación ilícita", agregó Sac.

El hombre junto a sus cómplices fue capturado el 27 de octubre de 2025 y quedó ligado a proceso penal por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

Andrea Francisca Andrés, falleció en una ferretería el 7 de febrero de 2025 luego de un ataque armado en su contra. (Foto: Región Más)

La fuga del reo y su estatus judicial

El 16 de febrero pasado, fue localizado un vehículo abandonado en la colonia Brisas del Campo, zona 10 de la cabecera de Huehuetenango. En el interior estaba el cuerpo sin vida y una herida de bala en la sien de Otto Erick Ixtecoc Colocho, un guardia del Sistema Penitenciario (SP).

Junto al cadáver, había una orden de traslado de la cárcel hacia una clínica médica para el reo.

Con la fuga, Rivas Castillo logró evadir la audiencia de etapa intermedia que tenía programada para el 18 de febrero.

En esa audiencia, la Fiscalía contra el delito de Femicidio tenía previsto presentar la investigación en su contra y pedir que enfrentara juicio por los tres delitos. Sin embargo, se tendrá que esperar a que sea recapturado, para continuar con ese proceso.