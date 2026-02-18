Arévalo confirma fuga de reo en Huehuetenango

-

Durante la fuga del privado de libertad murió un agente penitenciario.

Las autoridades de Gobierno confirmaron que el reo identificado como Erasmo Naim Rivas Castillo se evadió del Sistema Penitenciario (SP) y que ya se trabaja para su recaptura.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre un incidente que ocurrió en Huehuetenango que implicaba la posible fuga de un reo.

"Ahora hay una investigación para averiguar las razones en las que tuvo lugar esta fuga. Lo que le puedo asegurar es que en este momento las fuerzas de seguridad están ya en persecución del reo Erasmo Rivas Castillo", declaró el mandatario.

El presidente confirmó la fuga de un reo en Huehuetenango. (Foto: DCA / Soy502)

El gobernante indicó que la información preliminar que se tiene es que el reo era trasladado a una clínica para recibir atención médica "cuando hubo un incidente en donde se fugó".

Aseguró que Rivas Castilllo será ubicado "de la misma manera como se han ido capturando a los distintos fugados por otros cosos".

"Se está haciendo la investigación, se recapturará al reo y se deducirán las responsabilidades correspondientes, penales y administrativas en caso de que éstas existan en gente que ha colaborado", afirmó el presidente.

Sobre las críticas por este caso, el mandatario el mandatario señaló: "estamos respondiendo y sobre esa respuesta esperamos que la gente pase el juicio a lo que el Gobierno está realizando".

Nueva fuga

El pasado 16 de enero fue localizado dentro de un vehículo el cuerpo de Otto Erick Ixtecoc Colocho, de 36 años y agente activo del Sistema Penitenciario (SP), quien presentaba un disparo en la sien.

Dentro del automotor se ubicó equipo táctico y los documentos judiciales que autorizaban el traslado del reo Erasmo Naim Rivas Castillo a una clínica médica para recibir tratamiento.

Las autoridades siguen con la investigación por la fuga del reo y muerte del agente del Sistema Penitenciario. (Foto: Archivo / Soy502)

El hallazgo ocurrió en la colonia Brisas del Campo, zona 10 de la cabecera departamental de Huehuetenango.

Las autoridades trabajan en determinar si la muerte del agente del SP se trató de una emboscada o su se trató de un ataque directo dentro del vehículo.