Eric Dane reaparece tras ausentarse en los Premios Emmy

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de septiembre de 2025, 15:10
Eric Dane reapareció en redes tras ausentarse en los Emmy. (Foto: X)

Su testimonio busca romper con la aceptación del "estatus quo".

El actor estadounidense retomó sus plataformas luego de haberse ausentado en los Premios Emmy para generar conciencia acerca de la esclerosis lateral amiotrófica (ALS), condición que padece desde hace más de un año.

Dane busca generar conciencia sobre esta enfermedad. (Foto: X)
Eric Dane compartió un video en el que aparece sentado, mostrando una playera con el escrito "Yo soy ALS", con el objetivo de revelar que se ha unido a la comunidad I am ALS, con el fin de encontrar mejores tratamientos médicos.

Su mensaje busca dar voz a millones que padecen esta condición. (Foto: X)
"Soy Eric; actor, padre y ahora una persona que vive con ALS. Durante más de un siglo, la esclerosis lateral amiotrófica ha sido incurable, y hemos terminado de aceptar el estatus quo. Necesitamos el camino más rápido hacia una cura y es por eso que ahora formo parte de la asociación", comenta Dane.

Eric concluye la grabación exponiendo que el objetivo de la comunidad es recaudar Q8 mil millones para acelerar las investigaciones acerca de la esclerosis.

