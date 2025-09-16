Fallece el actor Robert Redford a los 89 años

-

Después de dos décadas como actor se convirtió en director ganador del Óscar.

Este martes 16 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Robert Redford, actor y director estadounidense, a los 89 años.

Robert Redford impulsó proyectos en favor del medio ambiente y fundó el Festival de Cine de Sundance. (Foto: AFP)

El deceso ocurrió en las primeras horas de la mañana mientras dormía en su residencia en Utah, según informó el diario The New York Times.

De acuerdo con un comunicado de Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, no se reveló la causa específica de la muerte.

Sobre el actor

Robert Redford desarrolló una carrera de más de seis décadas en el cine, con participación en producciones como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) y All the President's Men (1976).

Película Butch Cassidy. (Foto: 20th Century Fox/Sportsphoto/Allstar)

Además, impulsó proyectos en favor del medio ambiente y fundó el Festival de Cine de Sundance.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán de cabello despeinado y pecoso hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie "Butch Cassidy y el niño" (1969).

(Foto: AFP)

Además actuó en otros grandes clásicos como "El golpe" (1973) y "Todos los hombres del presidente" (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

(Foto: AFP)

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

*Con información de AFP