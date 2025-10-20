Eric Dane se une a serie e interpreta a un bombero con ELA

-

Su nuevo rol tiene un profundo significado para Dane por su propia experiencia.

Eric Dane, reconocido por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, se sumará como estrella invitada al drama médico de NBC Mentes Brillantes.

El actor aparecerá en el episodio nueve de la segunda temporada interpretando a Matthew, un valiente bombero que enfrenta el reto de compartir su diagnóstico de ELA con su familia.

Eric Dane ha participado en películas como "X-Men: La batalla final": (Foto: X)

El papel adquiere un significado especial, ya que Dane anunció a principios de 2025 que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el movimiento muscular y que lo ha llevado a usar silla de ruedas.

Debido a la enfermedad, el actor se vio obligado a faltar a la reunión de Grey's Anatomy en los Emmy tras una caída que lo hospitalizó.

Así luce actualmente Eric Dane. (Foto: X)

Mentes Brillantes sigue al neurólogo Oliver Wolf, interpretado por Zachary Quinto, y su equipo en Bronx General mientras investigan misterios médicos. La serie, inspirada en el trabajo de Oliver Sacks y estrenada en 2024, cuenta con un elenco diverso y es producida por Berlanti Productions, Fabel Entertainment y Warner Bros. Television.

Dane, además de su icónico Dr. Mark Sloan, ha participado en Countdown, Bad Boys: Ride or Die y Marley and Me, consolidando su trayectoria en cine y televisión antes de asumir este rol profundamente personal.