"Kuki" Lemus salió contento por anotar en el clásico

Érick Lemus, delantero de Comunicaciones, aseguró que el punto conseguido en la visita al estadio El Trébol es muy positivo para los albos.
"Creo que jugar un clásico siempre es muy lindo, en un campo complicado, donde la gente se siente mucho, pero creo que lo manejamos bastante bien y me voy muy contento por poder marcar nuevamente y colaborar con el equipo a sacar un punto fuera de casa", confesó.
El "Kuki" elogió a sus compañeros, al decir que "en el futbol, muchas veces los cambios te dan otra energía y creo que eso pasó. Es una gran jugada del compañero y, por fortuna, estuve allí para empujarla".
"Siempre intentamos jugar y no nos metimos atrás. El gol que nos metieron fue un rebote que ellos aprovecharon, pero mostramos la fuerza para poder rescatar un resultado positivo para nosotros".