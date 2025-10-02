La plantación de droga valorada en más de Q9 millones que fue hallada en Petén

-

La PNC localizó una siembra de 24,840 matas de marihuana.

OTRAS NOTICIAS: Camión retrocede a gran velocidad y arrastra vehículo en la Interamericana

Durante un operativo ejecutado en una zona montañosa de la cooperativa Ixmucané, Las Cruces, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una plantación de 24, 840 matas de marihuana, la cual fue erradica.

Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q9 millones (Q9.315,000), lo que representa un fuerte golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

(Foto: PNC)

La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.

(Foto: PNC)

Las autoridades continúan investigando para dar con los responsables de esta siembra ilegal.