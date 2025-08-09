Versión Impresa
El error del portero de Xelajú en el gol de Deportivo Mixco

  • Por Fredy Hernández
09 de agosto de 2025, 16:14
Liga Guate Banrural
El guardameta de Xela no pudo controlar el balón y se le escapó por debajo de las piernas. (Captura Video)

El guardameta quetzalteco le permitió a los locales anotar tras ir abajo en el marcador. 

El Deportivo Mixco recibe a Xelajú en el inicio de la fecha 4 del torneo apertura 2025 de la Liga Guate Banrural

El líder chicharronero buscaba mantener la racha de victorias al hilo, pero frente a él estaba los chivos que atraviesan un buen momento en la Liga Centroamericana. 

Pero fueron los visitantes que abrieron el marcador en el minuto 35 por intermedio de Willian Cardoza

Pero a minutos de terminar el primer tiempo sucedió una jugada insólita. 

Elieser Quiñones remató un centro que llegó a las manos del portero Nery Lobos. 

El guardameta parecía controlar la pelota, pero se le resbaló de las manos y se le escurrió entre las piernas para el empate de Mixco. 

Lobos lamentó el infortunio, mientras que Mixco busca mantener el invicto. 

