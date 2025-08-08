Municipal no pasa del empate con San Miguelito en el debut nocturno de El Trébol

-

Después de dos partidos, uno de visita y otro de local, los rojos suman 2 puntos en la Copa Centroamericana. Esta vez no consiguieron vencer en casa, que de paso estrenó alumbrado eléctrico antes de recibir el clásico nacional.

EN CONTEXTO: El Trébol se viste de gala y estrena su alumbrado eléctrico de manera oficial

Se encendieron las luces del estadio de El Trébol por primera vez en la historia y lo único que hizo falta para que la fiesta fuera completa es que Municipal consiguiera la victoria.

En una cancha a reventar, los rojos no pudieron darle una alegría total a su parcialidad al no poder pasar del empate 1-1 con el Sporting San Miguelito, de Panamá, en la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

Los escarlatas tuvieron que venir de atrás para rescatar, al menos, un punto que sabe a poco, porque tampoco ganaron en la primera fecha (1-1 ante Diriangén), lo que empieza a condicionar su clasificación a la siguiente ronda.

¡Rodrigo Saravia lo empata para Los Rojos! pic.twitter.com/2SoZfi8vl0 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 8, 2025

El guardameta panameño Marcos de León fue la gran figura del partido, al hacer dos grandes atajadas en tiempo de reposición.

Ahora los rojos están obligados a ganarle al Real España, el próximo miércoles, y a sacar un resultado positivo ante el campeón tico Herediano, en condición de visita en la última fecha. Nada fácil.

El tanto canalero llegó ni bien se acomodaba el equipo en la cancha cuando Martín Ruiz envió el balón al fondo de la portería de Kénderson Navarro, al apenas desviar un centro que llegó desde un tiro libre cobrado por Yair Mayén. Era el minuto 2.

¡Cabezazo de Martín Ruíz para el 1-0 de Sporting San Miguelito! pic.twitter.com/hg7yZuShXA — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 8, 2025

Los rojos tomaron el control del juego, pero con poca claridad. Al minuto 24 llegó su primer disparo directo a la portería visitante y fue al 32 cuando llegó el empate.

Fue obra de Rodrigo Saravia, su primer gol como rojo, al solo puntear un balón, tras disparo de Cristian Hernández, después que Rodrigo Tello dejara servido el balón dentro de su área.

Después todo el juego fue de Municipal, sin contar con la suerte del gol para firmar una noche agridulce en El Trébol.