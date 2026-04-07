Esai Morales, actor de "La Bamba" y "Mission: Impossible", está de visita

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El actor estadounidense Esai Morales, famoso por su papel de "Bob" en la cinta "La Bamba" y su papel del villano Gabriel en la saga "Mission: Impossible", está en Guatemala.

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El actor de Hollywood se encuentra en el país y recorrerá distintos puntos de la república, aún se desconoce si está de vacaciones o planea un proyecto social o de trabajo.

A través de sus redes mostró su emoción por estar en suelo guatemalteco y descubrir lugares dónde no ha estado, ya que es su primera vez en Guatemala.

"Es muy lindo llegar a Guatemala y conocer este país y su pueblo cariñoso. Muchísimas gracias a mis amigos de la familia Johnson. Por fin, ¡aquí estamos!", expresó acerca de su experiencia.

Morales se encuentra en la promoción de "Live Like That", la historia de una familia que tras enfrentarse a una pérdida brutal, pondrá su fe a prueba para encarar lo que viene después. Dirigida por Dito Montiel, la cinta apuesta por una historia real centrada en la fe y la unidad.

Esai Morales

Originario de Brooklyn, Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, es reconocido por sus papeles en "La Bamba" (1987), "NYPD Blue" y "Ozark".

CSu carrera en cine y televisión tiene más de 40 años, incluyendo su participación en "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" (2023).

Foto: AFP.

Es muy querido por aparecer como el teniente Tony Rodríguez en "" y Joseph Adama en "", también ha formado parte de "".

Estudió en la prestigiosa High School of Performing Arts en Nueva York y comenzó su carrera en el teatro a los 17 años, cofundador de la National Hispanic Foundation for the Arts (NHFA) y defensor de causas ambientales y sociales.Ha estado enfocado en incrementar la representación hispana en Hollywood.

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