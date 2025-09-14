Esaú Diéguez, el guatemalteco que impulsó la carrera de Crawford

-

Velada histórica y noche para no olvidar en el deporte nacional. Léster Martínez no fue el único guatemalteco que destacó en el imponente Allegiant Stadium.

También lo hizo el entrenador huehueteco Esaú Diéguez, quien estuvo en la esquina de Terence Crawford como parte de su equipo de entrenadores. Además, acompañó a Léster en su batalla ante Mbilli.

En la pelea estelar, Crawford se impuso al mexicano Saúl "el Canelo" Álvarez y esa llamativa victoria tuvo sello chapín con Diéguez siendo clave en la preparación del estadounidense durante los últimos 25 años.

Nació en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, fue boxeador, pero se vio obligado a migrar a los Estados Unidos. Allá, trabajó en una empacadora de carne antes de fundar la B&B Sports Academy, gimnasio para formar nuevos talentos.

Siendo un jovencito, Crawford llegó y ahí empezó la nueva historia. Esaú Diéguez ha sido parte fundamental del crecimiento del ahora campeón indiscutible en el peso supermediano. Los celebra y disfruta con todo el país.